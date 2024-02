Il camaleonte filorusso: Viktor Orbán entrerà nei conservatori europei

Viktor Orbán ha annunciato che dopo le elezioni europee entrerà nel gruppo dei conservatori europei, Ecr, di cui fanno parte, tra gli altri, Fratelli d’Italia, Prawo i Sprawiedliwość (PiS), e il Partito democratico civico del premier ceco Petr Fiala. I tre partiti sono connotati da un posizionamento internazionale atlantista e fortemente antirusso: quando il PiS guidava la Polonia, organizzò il primo viaggio di leader stranieri a Kyiv dall’inizio dell’invasione, e prima dei problemi con gli agricoltori, la Polonia si è presentata come il baluardo della solidarietà all’Ucraina, fino a raffreddare i suoi rapporti proprio con il putiniano Viktor Orbán. Il leader ungherese è stato l’unico tra i leader dell’Ue a ostacolare gli aiuti a Kyiv fino a imporre che le armi destinate all’esercito ucraino non passassero sul suo territorio. È andato oltre, riservando al presidente Volodymyr Zelensky critiche continue. L’annuncio del suo ingresso in Ecr è stato preceduto da un viaggio del ministro degli esteri Péter Szijjártó in Transcarpazia, la regione ucraina in cui vive una minoranza ungherese per cui Orbán sogna il ritorno nella Grande Ungheria (un’Ungheria con i confini precedenti al Trattato di Trianon). Szijjártó ha viaggiato con il capo di gabinetto di Zelensky Andri Yermak e con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e la foto dei tre seduti attorno a un tavolo è stata notata a Mosca.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE