Nella mente del decifrabilissimo Orbán

Un Viktor Orbán poco più che quarantenne, non più premier ma desideroso di tornare a esserlo presto, nel 2007 disse: “Amo che l’Ungheria sia un paese occidentale, il che significa che crediamo nella libertà della volontà umana e crediamo nell’assunzione di responsabilità reciproca, che è una parte indispensabile della cultura occidentale. Il petrolio può venire dall’est, ma la libertà viene sempre dall’ovest”. L’anno seguente, dopo che Vladimir Putin attaccò la Georgia, Orbán non fece alcuna difficoltà a dire: “Dalla fine della Guerra fredda, non era più accaduto nulla del genere. L’uso della politica brutale del potere imperiale da parte della Russia era rimasto sopito negli ultimi venti anni”. Zsuzsanna Szelényi cita queste frasi del premier ungherese come se appartenessero a un tempo lontanissimo, come se fossero la dimostrazione che nessuno al mondo è più spiegabile e prevedibile di Viktor Orbán, che un tempo è stato anche un suo compagno politico. Giovanissimi, militavano tutti e due nel Fidesz, che è rimasto il nome del partito del premier, ma alla sua origine era l’acronimo di Unione giovani democratici. Szelényi non prova nessuno stupore per quello che l’organizzazione è poi diventata entrando in Parlamento: “C’era anche un limite di età – racconta al Foglio – Fidesz era nato in un preciso momento storico, avevamo tutti meno di trentacinque anni, era il partito più piccolo nel Parlamento ungherese, andava rafforzato, è così iniziata una professionalizzazione, il movimento è diventato partito. Tutto era in formazione e Orbán ha preso lo slancio per guadagnare sempre più potere”. Szelényi racconta che le tensioni sono iniziate da subito e ci fu un cambiamento ideologico che spinse i moderati, come lei, a lasciare Fidesz. Ma Orbán aveva davanti a sé ancora molta strada da fare, doveva trovare il modo di posizionarsi e di contare.

