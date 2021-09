Com'è che Olaf Scholz ha tanta fiducia in se stesso

L’uomo da battere in Germania è Olaf Scholz, si è visto in modo chiaro all’ultimo dibattito televisivo, costruito per mettere in difficoltà il candidato alla cancelleria della Spd. Dell’ascesa dell’attuale ministro delle Finanze si chiacchiera moltissimo anche se ancora ci sarà da studiare per capire com’è che si costruisce in poche settimane una fiducia in se stessi tanto solida. C’era già e non l’avevamo vista? Si è formata grazie alla solidarietà del partito (una sinistra tanto unita attorno al proprio candidato non si vedeva da tantissimo tempo e non è vero che le liti sono a costo zero nei partiti come nelle famiglie)? O forse Scholz era l’unico ad avere consapevolezza di poter essere l’uomo giusto al momento giusto, quando rispondeva, nel mezzo dell’estate, a chi (chiunque) gli chiedeva se non fosse troppo freddo, robotico, senza emozioni: “Corro per il posto da cancelliere, non da direttore di circo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE