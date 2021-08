Olaf Scholz, un candidato che tira

“Chi scegliereste come cancelliere in un’eventuale elezione diretta?”. Sui giornali tedeschi non si legge altro. La domanda è giustificata dall’imperitura popolarità di Angela Merkel: la cancelliera uscente non si ricandida alle elezioni di settembre ma se lo facesse sbriciolerebbe tanto il suo delfino Armin Laschet, quanto la Kanzlerkandidatin dei Verdi Annalena Baerbock, senza dimenticare il vicecancelliere e ministro delle Finanze uscente che corre per la Spd, Olaf Scholz. Ma se i primi due sono molto lontani dal consenso della cancelliera, a sorpresa, il socialdemocratico è oggi il candidato che “tira” di più. Il merito è della propria forza come dell’inesauribile teoria di passi falsi inanellati dai suoi principali concorrenti, còlti a fare la linguaccia (Laschet) mentre il presidente Frank-Walter Steinmeier commemorava le vittime dell’alluvione, a commettere irregolarità fiscali (Laschet e Baerbock), a scrivere libri scopiazzandone altri (Laschet e Baerbock). “Scholz è apprezzato dai politici e dagli esponenti della classe dirigente ma non è in condizione di migliorare la performance dell’Spd più di tanto”, dice al Foglio Gero Neugebauer, politologo della Freie Universität Berlin e profondo conoscitore del più antico partito politico tedesco.

