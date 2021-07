Quanto contano le battaglie climatiche nella campagna elettorale tedesca

Dopo le alluvioni che hanno colpito la Germania, i temi ambientali, già molto presenti nel dibattuto politico, stanno diventando sempre più centrali. Armin Laschet, leader della Cdu, dice che le politiche per il clima hanno bisogno di "slancio". Per i Verdi questa è la battaglia naturale. Le posizioni diverse tra i partiti

Armin Laschet, il candidato della Cdu di Angela Merkel alla cancelleria, è stato il primo a recarsi sui luoghi dell’alluvione. Aveva un impegno elettorale in Baviera, ma ha disdetto tutto per andare a Hagen, nel Nord Reno-Vestfalia, che è tra i Länder più colpiti ed è anche quello che Laschet governa dal 2017. Si è infilato gli stivali e guardando il suo giro tra le strade piene di fango, acqua e distruzione a tanti è venuta in mente l’immagine di un’altra alluvione, quella del 2002. All’epoca il cancelliere era Gerard Schröder, era agosto, e ci sarebbero state le elezioni il mese successivo: Schröder, leader dell’Spd, ottenne un secondo mandato con soli tre seggi in più della Cdu. Thomas Wieder del Monde ha scritto che l’attivismo del cancelliere socialdemocratico durante l’alluvione fu un momento cruciale per la sua rielezione.