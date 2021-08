Il fattore Merkel stravolge i piani dei candidati alla cancelleria

Tra i candidati alla cancelleria per le elezioni di settembre in Germania non c’è nessuno che convinca e catturi l’attenzione, il gusto, la fiducia dei tedeschi. Nessuno che prevalga. I sondaggi sui leader (non sui partiti) sono spietati. Secondo uno degli ultimi: il 15 per cento dei tedeschi sceglierebbe Armin Laschet (Cdu), il 21 Olaf Scholz (Spd), il 14 per cento Annalena Baerbock (Verdi), ma soprattutto al 38 per cento degli elettori intervistati non piace nessuno dei tre. Il risultato è terribile soprattutto per Laschet e per la Baerbock che nelle ultime settimane si sono ritrovati a dover ripensare alla loro strategia, all’interno di una campagna elettorale che stenta a decollare e viene vissuta come un lungo commiato alla cancelliera Angela Merkel. Il voto si terrà il 26 settembre e la situazione sembra sempre più confusa, nonostante, fino a qualche mese fa, sembrasse chiaro che il tempo della campagna elettorale lo avrebbero battuto i Verdi, con i loro temi, ma anche con l’energia dei loro leader, Annalena Baerbock, scelta per la cancelleria, e Robert Habeck, che guida il partito assieme a lei. E così è stato, ma la verdizzazione, soprattutto nei modi, della politica tedesca è durata poco. Nei temi, invece, l’ambiente rimane al centro di questa campagna elettorale, soprattutto dopo le alluvioni del mese scorso. Baerbock non è stata in grado di tenere alto l’entusiasmo, neppure dei suoi elettori, scandali e lamentele – anche l’uso della proibitissima N-word – l’hanno lentamente messa da parte e ora che perde punti lei e perde punti il suo partito, è tornato Habeck a parlare ai comizi. Aveva fatto un passo indietro, i due leader avevano deciso tra loro chi dovesse correre e la decisione di far andare avanti Baerbock sembrava giusta: subito dopo l’annuncio della candidatura i Verdi avevano sfiorato le vette del 30 per cento e superato addirittura la Cdu di Angela Merkel. L’onda verde si è ritirata e ora, secondo i sondaggi, sono il secondo partito, con il 19 per cento.

