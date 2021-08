Il drago del Reno

Il 26 settembre finisce il mandato di Angela Merkel, anche se dopo le legislative la cancelliera resterà ancora qualche mese in carica fino all’insediamento di una nuova coalizione di governo in Germania. Fra meno di un anno, nell’aprile 2022, si terranno le presidenziali in Francia e Emmanuel Macron, già penalizzato alle recenti amministrative, non è detto che sarà confermato. In Gran Bretagna, la Brexit ha sancito il congedo definitivo dell’Isola dal Continente e dall’Ue.

