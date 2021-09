L'occidente si ritrova senza strategia per il disordine mondiale

Il segretario di stato americano, Antony Blinken, è arrivato in Germania per incontrare il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas: il tema è l’Afghanistan, ma quel che sembra ancora sfuggire a tutti è che il ritiro ha stravolto l’ordine mondiale, di più: ne ha instaurato uno nuovo, in cui il peso dell’occidente è leggerissimo. Dalla caduta di Kabul, Berlino ha cercato di imporre una visione pragmatica del rapporto con il nuovo Afghanistan a guida talebana. I tedeschi avevano il contingente più grande dopo gli americani nella missione della Nato, ma dalla loro base a Mazar-i-Sharif, nel nord, hanno investito più nella costruzione di scuole e strade (e dell’aeroporto) che negli scontri con i talebani. Ed è anche per questo che la Germania oggi si fa portavoce in Europa della necessità di “coordinare i contatti” con il nuovo Afghanistan, che in altre parole significa: trovare un modo per dialogare. La conferma di questo approccio è il luogo in cui si sono incontrati Blinken e Maas, la base aerea di Ramstein, che è anche il punto di raccolta delle persone evacuate da Kabul nelle ultime settimane. La Germania vorrebbe fare da ponte diplomatico tra l’America e l’Afghanistan e organizzare una risposta coordinata di tutta l’Unione europea, con un inviato speciale e un team di diplomatici e di funzionari di organizzazioni umanitarie, ha riportato il Financial Times.

