Il Panshir è finito, l'America aveva scelto di abbandonarlo a luglio

Istanbul, dal nostro inviato. Non si sa che razza di calcolo abbia fatto Ahmad Massoud, capo delle milizie della vallata del Panshir, quando ha deciso di resistere all’offensiva talebana invece di cercare un accordo di sopravvivenza – se non proprio di convivenza con i nuovi padroni del paese. E con lui non si sa che calcolo abbia fatto Amrullah Saleh, ex vicepresidente e soprattutto ex capo dell’intelligence afghana per dieci anni – l’uomo che un tempo è stato più vicino agli americani in Afghanistan e adesso li accusa di essere una “minipotenza invece che una superpotenza”. Forse entrambi si erano illusi, fuori tempo massimo, che l’Amministrazione Biden avrebbe offerto un minimo di appoggio e di protezione. Non è successo. L’unico a spendersi e a scommettere in pubblico su Massoud e le sue milizie è stato il filosofo francese Bernard-Henri Lévy. E però di quante divisioni dispone?

