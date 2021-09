Cosa c'è nel piano economico di Laschet e l'impatto sul rigore nell'Ue

Se la Cdu-Csu di Armin Laschet dovesse vincere le elezioni tedesche di domenica prossima, smentendo tutti i sondaggi che danno per favorita la Spd (ma i sondaggi si sa non sono infallibili), l’uomo su cui accendere i riflettori sarà il super conservatore Friedrich Merz. In gennaio Merz ha perso non di molto la gara per la successione di Angela Merkel alla presidenza del partito democristiano che ha finito per andare al rivale Laschet. Tuttavia questo brillante ex banchiere (non amato da Merkel) ha un significativo seguito nel partito dove ne presidia il fianco destro. E Laschet che della Cdu-Csu è il candidato alla cancelleria lo ha presentato di recente come suo numero due nella squadra di governo indicandolo come l’uomo delle questioni finanziarie, del debito e del deficit, in pratica designandolo in caso di vittoria ad occupare la cruciale casella di ministro delle Finanze. Il coinvolgimento di Merz risponde certamente, in una ottica prelettorale, al desiderio di coprirsi a destra di Laschet. Ma segnala anche che nella Cdu c’è un problema aperto rispetto alla ortodossia economica che ha dominato il partito (e l’Europa) per decenni.

