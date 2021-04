La tonalità di verde che va più forte in Europa

C’è stata una piccola rivoluzione la scorsa notte in Groenlandia, una terra in mezzo all’Europa e all’America, sotto la corona danese ma autonoma, uscita dalla Comunità economica europea con sprezzo e orgoglio perché non sopportava la politica comunitaria sulla pesca (sì, proprio come i pescatori britannici, che un po’ però oggi sono pentiti), corteggiata da Donald Trump che voleva addirittura comprarsela. La piccola rivoluzione è il partito Inuit Ataqatigiit che ha conquistato il 37 per cento dei voti, l’undici per cento in più rispetto all’ultima volta, spodestando il partito socialdemocratico Siumut, che ha dal 1979 il monopolio quasi assoluto sulla politica della Groenlandia. La prima dichiarazione di Mute Egede, leader di Inuit Ataqatigiit, trentaquattro anni e attivista per l’ambiente fin da quando frequentava l’unica università del paese, a Nouk (ma non l’ha finita, è andato a lavorare con i suoi genitori), è stata: “Il popolo ha parlato”, il progetto Kvanefjeld “non si farà”. Il Kvanefjeld è un immenso sito minerario che è considerato il secondo più importante al mondo per le terre rare (i minerali che sono indispensabili per costruire, tanto per fare un esempio, superconduttori, microchip, magneti, fibre ottiche laser, schermi a colori) e il sesto giacimento al mondo di uranio, un tesoro naturale di quelli unici su cui ha messo gli occhi mezzo mondo – australiani e cinesi ci hanno messo anche molti soldi. L’Inuit Ataqatigiit era contrario allo sfruttamento di questo giacimento, ha fatto campagna soltanto su questo tema – ovviamente il Siumut era a favore – e ha avuto un successo straordinario.

