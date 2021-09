Così l'idea dei Verdi tedeschi di un mercato sociale ed ecologico è rimasta schiacciata

In una campagna elettorale che deve convivere con l’ombra lunga di Angela Merkel, il partito dei verdi, i Grünen, in teoria dovrebbe rappresentare la vera novità. Tanto più che la questione climatica è diventata prioritaria in Europa con il Ngeu e loro dei temi ambientali hanno per così dire il copyright. Alle ultime elezioni europee i Grünen hanno ottenuto un netto successo e oggi sono il più forte gruppo ecologista rappresentato nel Parlamento del Vecchio continente. Ma l’ecologismo non è la loro sola vocazione. I Grünen sono un partito europeista che vuole riformare la Germania nel suo complesso e la sua economia all’interno di una Unione europea più integrata e capace di far sentire la propria voce nel mondo. Rappresentano un elettorato di rango e cultura medio-alti lontano dallo stereotipo dell’ambientalista anni Settanta. Tuttavia dopo sedici anni di cancellierato Merkel i tedeschi sono combattuti tra la voglia di aria nuova e la paura del cambiamento. I partiti oscillano tra queste due diverse aspirazioni per catturare quanti più consensi possibile. E i Grünen forse sono stati vittime di questa resistenza al cambiamento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE