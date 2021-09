In Germania la Spd continua a crescere nei consensi

I sondaggi dicono che i socialisti sono nettamente in testa e il loro candidato, il ministro delle Finanze Olaf Scholz, sembra destinato a guidare il prossimo governo di coalizione (anche se non è ancora chiaro con quali alleati)

Prima della pausa estiva ci eravamo lasciati con il candidato della Cdu-Csu, Armin Laschet, favoritissimo per succedere ad Angela Merkel alla cancelleria a Berlino. Ma nel corso del mese di agosto tutto è cambiato per la Germania. I sondaggi dicono che la Spd è nettamente in testa e il suo candidato, il ministro delle Finanze Olaf Scholz, sembra destinato a guidare il prossimo governo di coalizione (anche se non è ancora chiaro con quali alleati).

Pubblicità

Secondo l'ultimo sondaggio Insa uscito ieri sulla Bild am Sonntag, la Spd è sempre in crescita, mentre la Cdu-Csu continua il suo calo: i socialdemocratici hanno guadagnato un punto salendo al 25 per cento; i cristiano-democratici ne hanno perso uno scendendo al 20 per cento. Anche i Verdi sono in calo di un punto: il partito guidato da Annalena Baerbock si ferma al 16 per cento. I liberali della Fdp sono stabili al 13 per cento, davanti ad Alternativa per la Germania che ha guadagnato un punto al 12 per cento. A chiudere il plotone è la Linke con il 7 per cento. Il Financial Times qui spiega come Laschet stia cercando di rilanciare la sua campagna elettorale. Sul Foglio, invece, Giuliano Ferrara spiega come il ritorno della Spd rappresenti il cambiamento in versione tedesca.