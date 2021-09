Il ritorno della Spd, o il cambiamento in versione tedesca

Il vice socialdemocratico di Angela Merkel, Olaf Scholz, per ora in testa nei sondaggi. Non cambia l’attaccamento della Germania alla dialettica costituzionale tradizionale del suo sistema dei partiti. Lezioni per l’Italia

I sondaggi tedeschi danno per ora in testa, a sorpresa, il vice socialdemocratico di Frau Merkel, Olaf Scholz. Pare abbia qualcosa del talento naturale di un Helmut Schmidt, il solito impasto di sobrietà e competenza al servizio di una logica politica di sistema. Vedremo se il primato virtuale di oggi sarà l’esito effettivo di domani. Intanto dalla Germania sembra venire una lezione: i governi di coalizione nazionale non sono necessariamente la tomba del partner minore, puoi farcela anche partendo da una posizione di minoranza della maggioranza, gli spazi di popolarità e gradimento si liberano anche per chi figura subalterno in un progetto guidato da altri. L’altra lezione, ancora più rilevante, è che certe cose sopravvivono anche se sembrano destinate al modernariato, alla chincaglieria della storia.