L'asse Macron-Johnson e il duello elettorale tedesco. L'Ue ripensa alla difesa comune

Immaginate una Legione straniera europea a Kabul, ha scritto Edward Lucas sul Times, con un team di diplomatici altamente addestrati, funzionari e militari che lavorano con le forze speciali per organizzare l’evacuazione degli afghani. Immaginate un peso economico europeo capace di condizionare l’azione dei paesi che confinano con l’Afghanistan, in modo che si prendano la responsabilità di gestire il post ritiro. Immaginate dei leader in grado di dare forma alla strategia e alla politica di comunicazione dell’Europa. “In poche parole, immaginate un’Europa muscolare e lungimirante – scrive Lucas, esperto di affari europei e di relazioni transatlantiche – pronta a portare il peso di preservare un mondo sicuro e prospero. È una fantasia”, ma è una fantasia che adesso diventa, ancora una volta, urgente, e non soltanto perché il vuoto americano si fa sentire in modo brutale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE