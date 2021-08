I liberali tedeschi vanno bene nei sondaggi e sognano una coalizione

Francoforte. Se quest’inverno aveste detto a Christian Lindner, capo del partito liberale tedesco Fpd, che a poche settimane dalle elezioni i suoi si sarebbero ritrovati in doppia cifra nei sondaggi, probabilmente non vi avrebbe creduto. Dopo il gran rifiuto, quando nel 2017 a sorpresa si sfilò dalle trattative per formare il governo, era precipitato in tutte le classifiche di popolarità, posizionandosi agli ultimissimi posti fra i politici meno apprezzati dall’elettorato tedesco. E per anni il suo partito ha temuto di dover rivivere l’incubo del 2013, quando alle elezioni finì sotto la soglia del 5 per cento e rimase fuori dal Bundestag, il Parlamento federale.

Invece ora che manca poco meno di un mese al voto che sancirà l’ingresso della Germania nell’èra post merkeliana i liberali sembrano avere il vento in poppa. Le ultime rilevazioni li danno al 13,5 per cento, messi addirittura meglio rispetto alle elezioni del 2017 che già erano state un discreto successo. Non solo: anche nell’ultima importante elezione regionale prima delle politiche, in Sassonia-Anhalt, hanno ottenuto un ottimo risultato, ed entreranno nel governo guidato da Reiner Haseloff insieme a Cdu e Spd. Un’inversione di rotta rapidissima, e per certi versi inaspettata.

