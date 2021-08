La cancelliera e il giornalista, il “romanzo Merkel” scritto da Paolo Valentino

Chi lo ha visto lavorare, come chi scrive, sa per esperienza diretta che quando lui entra in una stanza – personalmente lo si è constatato a Strasburgo al Parlamento europeo alcuni anni fa – viene salutato confidenzialmente da diplomatici, addetti militari, uomini politici di qualsiasi nazionalità. Tutti gli parlano. Gli rispondono. Lo informano. E lui sa tutto di tutti mentre passa dal francese al tedesco, dal tedesco all’inglese, dall’inglese al russo. Come nulla fosse. Di un ambasciatore è amico perché erano insieme a Mosca negli anni novanta, quando quello era soltanto un terzo segretario. Con un ammiraglio, divenuto nel frattempo consigliere militare d’un importante capo di governo, si dà del tu e lo abbraccia, perché si erano a lungo frequentati negli Stati Uniti quando l’altro era distaccato alla Nato qualche decennio prima da semplice ufficiale. Quando Barack Obama venne in Italia, a Milano, nel 2017, per tenere un discorso pubblico, a un certo punto nota con lo sguardo un giornalista elegante con un paio di calzini rossi che spuntano sotto i pantaloni dalla riga impeccabile: “Paolo, my dear friend”, esclama l’ormai ex presidente degli Stati Uniti davanti a tutti. “I missed your red socks”. Paolo, amico mio. Mi sono mancate le tue calze rosse.

