"Tecnocrate e realista": chi è Annalena Baerbock, candidata dei Verdi al dopo Merkel

Il candidato dei Verdi per la cancelleria federale alle elezioni del 26 settembre in Germania è Annalena Baerbock. L’annuncio da parte della direzione del partito ecologista mette fine ad alcune settimane di dibattito in cui ora Baerbock ora l’altra co-presidente del partito, Robert Habeck, sembrava prevalere sul collega quale possibile Kanzlerkandidat dei Grünen. A differenza di quanto accade ormai dai mesi in seno al fronte moderato ancora diviso sui nomi dei governatori renano Armin Laschet (presidente dei cristiano democratici - Cdu ) e di quello bavarese Markus Söder (leader dei cristiano sociali - Csu), la coppia Habeck-Baerbock ha dato grande prova di fair play. Nessuno sgambetto, nessuna conferenza stampa incrociata, nessuna accusa reciproca. Al contrario, l’unica vera difficoltà incontrata dagli ecologisti è stato mettere d’accordo i due co-presidenti del partito sul chi dovesse fare un passo in avanti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni