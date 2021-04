La maledizione dei ministri della Sanità dell'Ue

Dimissioni e svenimenti. Dall'Austria alla Repubblica ceca, dalla Romania alla Slovacchia, fino alla Danimarca e passando per le difficoltà di Jens Spahn in Germania, la parabola faticosissima dei rappresentanti della Sanità europea

Tanja Erichsen, il capo dell’agenzia del farmaco della Danimarca, mercoledì è svenuta in conferenza stampa mentre annunciava la decisione del suo paese di abbandonare definitivamente il vaccino di AstraZeneca per i rari eventi tromboembolici registrati da quando è iniziata la somministrazione. Le immagini drammatiche della sua caduta – Erichsen è stata subito soccorsa dal capo dell’Istituto superiore della sanità, Soren Brostrom, e portata in ospedale, dove si è ripresa – hanno fatto il giro del mondo. Per certi aspetti potrebbero essere considerate come il simbolo della fatica delle autorità sanitarie, dopo tredici mesi di lotta contro la pandemia e tre ondate di contagi e decessi. Nemmeno la prospettiva di uscirne grazie ai vaccini, visti i ritardi nelle forniture e i dubbi sulla sicurezza, aiutano a superare il “bornout” di funzionari e politici causato dal Covid-19. Un’altra vittima illustre martedì è stata il ministro della Sanità dell'’ustria. Rudolf Anschober ha convocato i giornalisti e annunciato le sue dimissioni. “Sono esaurito”, ha detto: “15 mesi mi sono sembrati 15 anni”. A inizio marzo era stato ricoverato per problemi cardiovascolari. Nella sua ultima conferenza stampa, Anschober ha spiegato che “malgrado degli errori, abbiamo fatto molte cose correttamente”. Ma l’esponente ecologista di 60 anni si è permesso di criticare implicitamente il cancelliere Sebastian Kurz denunciando “divisioni”, “aggressività” e “conflitti di interessi” dentro il governo.