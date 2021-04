La scelta tutta cuori dei Verdi tedeschi. Lui, lei e la cancelleria

Non c’è una foto in cui i due si guardino di traverso, manifestino una smorfia, un’alzata di occhi al cielo, un ghigno educato di risentimento. Nulla, soltanto affiatamento, soltanto affetto, soltanto stima l’uno per l’altra. Robert Habeck e Annalena Baerbock sono i leader che dal 2018 guidano i Verdi in Germania, sono riusciti ad accompagnare il partito nella scalata in questi anni che lo ha portato quasi al 30 per cento. Ma adesso è arrivato il momento di prepararsi alle elezioni di settembre e se i due hanno condiviso sempre tutto, persino la scrivania nel quartier generale del partito, bisogna ora scegliere chi debba essere il candidato per la cancelleria, obiettivo ormai raggiungibile per il secondo partito dietro alla Cdu di Angela Merkel. La decisione dei Verdi verrà comunicata lunedì e nel frattempo i due continuano a farsi complimenti a vicenda, a fare il tifo l’uno per l’altra, a sponsorizzarsi ovunque, anche su Instagram.

