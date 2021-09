A Berlino Spd e Verdi flirtano, ma il problema è: chi fa il terzo?

Più che a un dibattito elettorale, domenica sera, in Germania, sembrava di assistere a un gigantesco spoiler della Germania che sarà. In teoria, avrebbero dovuto battersi in tre, tutti contro tutti: Olaf Scholz della Spd, Armin Laschet della Cdu e Annalena Baerbock dei Verdi. In pratica, quello che doveva essere un triello è stato un duello, Baerbock e Scholz a fare squadra contro il leader della Cdu Armin Laschet, costretto a parare i colpi. La volontà politica, oltre che dialettica, di alleanza tra la leader verde e quello socialista è stata talmente esplicita che, finita la diretta, il giornalista dello Spiegel Christian Stöcker ha scritto: “Ho visto due futuri alleati e un perdente”.

