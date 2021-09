Armin Laschet è finito nella trappola della continuità dove l'eredità della Merkel pesa doppio

Il candidato alla cancelleria tedesca per la Cdu è parecchio sottovalutato e la storia merkeliana insegna che questo potrebbe essere un punto di forza. Ma i sondaggi per ora raccontano una storia diversa, e pare che il delfino sia rimasto incastrato dentro al meccanismo della successione della cancelliera

Armin Laschet ha molte qualità: il candidato alla cancelleria tedesca per il partito cristianodemocratico (Cdu) è un buon oratore, come dimostrò nel discorso di investitura all’inizio dell’anno, quando con la targhetta di suo padre minatore in mano ha detto: quando sei centinaia di metri sotto terra, tutte le persone sembrano uguali, devi saperti fidare degli altri, e saper aiutare gli altri. Laschet ha costruito una carriera fondata sul rispetto delle altre culture politiche (e delle correnti dentro la Cdu), ed è a sua volta rispettato, anche se ha sfregiato questa sua immagine bonaria e accogliente facendosi riprendere ridanciano assieme ai suoi mentre il presidente della Germania commemorava le vittime delle alluvioni estive. Laschet è anche parecchio sottovalutato e la storia merkeliana insegna che questo – le aspettative basse, il tatticismo preso per indecisione – potrebbe essere un punto di forza: c’è chi ricorda che nella carriera di Laschet ci sono degli episodi che fanno pensare che lui possa essere un “comeback kid”.