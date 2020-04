Mancano pochi giorni alla fase 2 e Raggi non ha ancora un piano

Roma. Ci fosse motivo per ridere, la si potrebbe chiamare “Fase due, ruote”. Perché nella Roma di Virginia Raggi, come direbbe Flaiano, la situazione è grave ma non seria. Grave perché giunti alla vigilia delle prime riaperture dopo il lockdown per contenere il contagio da coronavirus, l’amministrazione della Capitale d’Italia non pare avere la minima idea di come gestire in base alle nuove norme di sicurezza un servizio primario come il trasporto pubblico. Non seria perché, come accade ormai immancabilmente...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.