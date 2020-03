Roma. In questi giorni di quarantena quasi obbligata per tutti, i musei e le gallerie della città si sono organizzati per allietare almeno un po’ le lunghe ore trascorse in casa. Non tutti lo fanno. Alcuni sono chiusi e basta. Altri, invece, si sono attivati sul web e propongono lezioni, video e performance, . Un’occasione per non farsi mancare un po’ di cultura, ma anche un modo per incuriosire i propri figli, per chi ne ha. Uno dei più...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.