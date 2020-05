Microbi sulle spalle del gigante Pavese

Bernardo di Chartres, nel XII secolo parlasti di nani sulle spalle di giganti per dire la dipendenza, se non l’inferiorità, della cultura moderna rispetto a quella antica, metafora che oggi torna attuale. Perché oggi, 26 maggio 2020, Einaudi ripubblica le opere più importanti di Cesare Pavese e lo fa con le introduzioni firmate Di Pietrantonio, Gardini, Giordano, Lagioia, Scarpa, Starnone, Wu Ming. Se Pavese aveva davvero bisogno di essere introdotto, è una cosa deprimente. Se non ne aveva bisogno, è una cosa insultante (insultante senz’altro l’introduzione del collettivo partigianista Wu Ming a “La luna e i falò”, il libro antiresistenziale di uno scrittore anticomunista). Bernardo di Chartres, sono costretto a modificare la tua frase perché oggi, sulle spalle di un gigante, non vedo dei nani, vedo dei microbi.