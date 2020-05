Le profonde fondamenta da opporre al distance learning

Fare le vacanze in Italia? Giusto, per scoprire le bellezze nascoste del Bel Paese. Ma anche studiare in Italia e dell’Italia, per scoprire il pensiero dimenticato dei nostri grandi filosofi. Il virus ha assestato un duro colpo all’Erasmus, che ora prova a riciclarsi con sgorbi anglodidattici quali il “distance learning”. Bisogna invece cogliere l’occasione per smetterla con Deleuze e Derrida e con gli altri decostruttori della French Theory (Foucault, per dire, è uno dei padri nobili dell’antivaccinismo). Oggi servono ricostruttori, servono solidi mattoni, fondamenta profonde: si riprendano in mano Tommaso-Vico-Croce-Del Noce.