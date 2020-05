L'orso che fa irruzione nella fattoria degli animali "Italia"

Orso trentino che sei entrato in centro a Calliano, neanche un paese di montagna (187 metri sul livello del mare, Torino è 239...), dribblando automobili e arrampicandoti su un balcone, ti ringrazio perché hai confermato l’impostura del salutismo pandemico. “La vita umana è sacra! La salute viene prima dell’economia!”. Se per gli italiani la vita umana fosse davvero sacra, se la salute venisse davvero prima di ogni cosa, sarebbe subito partita una grande caccia all’orso, affinché i trentini non rischiassero di incontrarti una di queste sere davanti al bancomat o alla farmacia di turno. Macché. Sono cominciate invece le giustificazioni: è un esemplare giovane (peggio: avrà i denti buoni!), era in cerca di cibo (peggio: per un orso affamato un uomo è settanta chili di carne!)... Evidentemente, nell’orwelliana fattoria degli animali che è divenuta l’Italia, ci sono vite più sacre di altre. La tua, orso trentino ormai totemico, è sacerrima: anziché spararti hanno deciso di monitorarti, per meglio adorarti.

Bellissimo video di un cucciolo di #orso nei pressi di Rovereto (Trentino) che ieri sera ha tentato un intrusione notturna degna del miglior topo d'appartamento pic.twitter.com/iXj2OuJtFK May 6, 2020