Tenete nascosto il documentario su Alberto Sordi

Lo si tenga nascosto, “Siamo tutti Alberto Sordi?”, il documentario di Fabrizio Corallo sul campione di novecenteschi incassi. Sky Arte l’ha già trasmesso e La7 minaccia di ritrasmetterlo, col rischio che lo vedano in molti: bisogna impedirlo. Lo si tenga accuratamente nascosto questo pericoloso docufilm: i novecenteschi non devono ricordarsi di Sordi e i giovani non devono conoscerlo. Non si sappia che gigantesco artista, dal 1942 al 1998, è stato quest’uomo. Con quali grandissimi attori ha recitato (Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, Eduardo e Peppino De Filippo...). Da quali grandissimi registi è stato diretto (Fellini, Monicelli, Risi, Scola...). Con quali grandissimi sceneggiatori ha collaborato (Flaiano, Age e Scarpelli, Sonego...). Altrimenti, quando riapriranno le sale, chi andrà mai più a vedere un film di Pieraccioni o di Pif?