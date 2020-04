Preghiera contro le torte. La reclusione nazionale ha sicuramente evitato parecchie polmoniti, oltre che vari traumi da incidente stradale, ma quanto diabete sta causando? Colpa delle donne, e non solo delle nonne, anche delle figlie e magari delle nipoti: tutte pazze per le torte. Tutte chiuse in cucina a fare patti col diavolo chiamato Zucchero: non puoi insegnarmi a cucinare ma puoi aiutarmi a occultare le carenze culinarie, e a soggiogare le menti dei famigliari grazie al rilascio di dopamina... Le antiche signore preparano crostate e ciambelle, diabetogene ma almeno esteticamente e linguisticamente dignitose. Le Sabry, le Stefy, le Susy preparano plumcake, pancake, cheesecake, basta che sia cake, basta che possano metterci nutella dentro o fragole sopra (a volte, supremo sfregio alla ragione, nutella e fragole insieme), basta che possano usare zenzero, cannella, kiwi, mirtilli fuori stagione, lamponi molli, basta che possano disegnare cuori svenevoli col cioccolato o con la pasta, basta che possano spargere sporchevole zucchero a velo, basta che infine possano fotografare l’assurdo manufatto e postare scrivendo #homemade, #dolcichepassione, #foodporn (casomai qualcuno si fosse scordato che la vera zona erogena degli italiani è lo stomaco). Ed è subito dipendenza, falsa eccitazione, consolazione adiposa. La reclusione nazionale è il palcoscenico di un narcisismo femminile derelitto e delittuoso: brutte torte e brutte analisi del sangue per gli uomini di casa, prossimamente. Preghiera contro le torte portatrici di morte.