Meglio la saggezza di certi vecchi che i filosofi incapaci di citare Epicuro

In tempi di malattia la salute mi piace ancora di più. Innanzitutto la salute mentale. Mi piace la nonna che invita la nipote a pranzo, incurante del possibile contagio: “La mia vita l’ho vissuta, dobbiamo morire”. Mi piace la ragazzina che quando le dicono di non preoccuparsi, che il virus è letale solo per i grandi, esclama: “Largo ai giovani!”. Molto meglio dei filosofi: ce ne fosse uno capace di citare oggi Epicuro, la morte non è un problema, quando ci sei tu non c’è lei, quando c’è lei non ci sei tu. Molto meglio dei teologi: ce ne fosse uno capace di citare oggi San Francesco, sorella morte corporale tanto da laudare. Circondato da masse emotive cerco oasi di serenità e le trovo nella saggezza di certi vecchi, nella giovinezza di certi giovani. Lodati siano.