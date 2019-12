Le città di notte contengono insonni. L’importante è non muoversi

Le città di notte contengono persone che vorrebbero tantissimo dormire e non ci riescono, e camminano per casa, aprono frigoriferi, scrivono mail alle due e cinquanta del mattino. Hanno molta sete, anche, perché a cena hanno mangiato una piadina con doppio prosciutto crudo, e adesso la gola pizzica, gli occhi bruciano, ma alcune persone, in particolare una persona che sarei io, pensano che se si riaddormenteranno in fretta la sete passerà, e per riaddormentarsi non ci si deve mai muovere,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.