Tutti a Zurigo

Mentre sul versante italiano la Tav per Lione è ancora ai preliminari, italiani e svizzeri, senza alzare polveroni e con efficienza elvetica, entro la fine dell’anno prossimo completeranno galleria e tracciato ferroviario del Monte Ceneri, il secondo grande traforo alpino con la galleria di base del Gottardo (già ultimata). Che permetterà ai treni ad alta velocità di coprire i 280 montagnosi chilometri fra Zurigo e Milano in 180 minuti. Una boccata d’ossigeno anche per l’ambiente, grazie al trasporto merci che potrà finalmente...

