Vincenzo Novari è stato nominato ceo di Milano-Cortina 2026

Si chiama Vincenzo Novari, è nato a Genova nel 1959, è stato ad di 3 Italia, e manager di livello in altre numerose esperienze, e ieri è stato nominato (in una terna di tre persone (le altre due erano Tom Mockridge ex ad di Sky e Alberto Baldan ex ceo di Rinascente ) ceo del comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Non è stato facile trovare l’unanimità perché i giochi coinvolgono tante autorità, e tanti stakeholder diversi. Ma alla fine al tavolo del ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, erano tutti soddisfatti: il presidente del Coni Giovanni Malagò, i governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, i sindaci di Milano e Cortina, Beppe Sala e Gian Pietro Ghedina. Ora si tratta di definire il comitato e lo statuto della governance. Ma i tempi degli step dovrebbero essere rispettati. Molto contenti anche gli ambienti manageriali in città, dove Vincenzo ovari ha molti amici ed è benvoluto.