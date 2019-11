La performance di Marina Abramovic per Moncler

Cicip e Ciciap. Double bill questa sera a Milano per modaioli e intéllo, anche in combinato disposto. Moncler espande il suo progetto House of Genius alla Galleria Vittorio Emanuele, con performance di Marina Abramovic (che molto ama la moda, sedendo sempre in prima fila alle sfilate della stilista-artista Iris Van Herpen). A seguire, cena all’Osteria del Biliardo per i magnifici ottant’anni di Renata Colorni, figlia di Eugenio firmatario del Manifesto di Ventotene, ma soprattutto la signora elegante che ci regala i Meridiani con i tempi e modi che le sono propri, cioè personalissimi.

Fra gli invitati Carlo Feltrinelli, Tommaso Tovaglieri che qualche anno fa curò la mostra omaggio a Renzo Mongiardino al Castello Sforzesco (sì, anche per lui arriverà il momento in cui basterà il nome), Mario e Ilaria Martone e insomma gli stessi che qualche sera fa hanno affollato la libreria 121+ di Marzia Corraini per festeggiare i tre autori della nuova edizione della rivista Segnature, che sotto il titolo di “Leporello” (che è un formato editoriale, non il terribile manutengolo di don Giovanni) hanno dato vita a un divertissement naturalistico in forma di racconto, disegno e sticker curato da Giovanni Agosti, e da Jacopo Stoppa e Giovanni Frangi nelle vesti di illustratori e pittori. Per attaccare gli adesivi sulla colonna posta al centro della libreria è accorso anche Stefano Boeri.