Fendi alla Scala e nuovi ristoranti pink fusion

Cicip. Molto entusiasmo in casa Fendi per la conferma del marchio nei dieci World’s hottest brands stilata dalla piattaforma di social commerce Lyst. Molto stupore alla Scala per la comparsa di tre grosse shopper di Fendi nella scena dell’incontro fra Giulio Cesare e Tolomeo che il regista Robert Carsen, nella sua messa in scena contemporanea e molto ironica (impagabili i barili di greggio con il dromedario a sei zampe), ha voluto immaginare come uno scambio di doni fra un maggiorente nazionale e uno sceicco. Ma perché Fendi? Perché, ha detto a chi ha voluto informarsi, è il simbolo modaiolo della romanità. In platea, Cecilia Matteucci e Rosita Missoni osservavano stupefatte questo endorsement del tutto gratuito.

Ciciap. Trasversali ed eclettici. Vittoria Rossaro che a poco più di trent’anni inaugura, con cartella stampa affettuosa della sorella Beatrice di Camera Moda, un ristorante “pink fusion” al 9 di via Terraggio, cuore goloso delle signore-bene-che-cucinano (nel giardino segreto del numero 5, c’è la celebre pasticceria di Galdina della Seta), c’è anche Marco Bonaldo, il produttore dell’olio taggiasco dei grandi chef, che riunisce quindici “stellati” mondiali facendo fare loro l’impensabile: cucinare per sé. Che cosa prepara Massimo Bottura per la sua famiglia? E che cosa cucinerebbe Heinz Beck per un pranzo di Natale in famiglia? Si dice che l’idea del libro “15 chef fuori posto”, firmato con Alessandro Maria Ferreri, magicamente allestito dall’ex direttrice di Coté Sud, Laurence Delannoy Botta, sia nata dopo che Daniel Humm aveva svelato loro di cucinare una peperonata alle fidanzate dopo la prima notte d’amore perché riequilibra vitamine e minerali perduti col sesso.