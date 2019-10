Arriva lo show-cooking canino in fiera

Cicip. Reverenziale gioia fra gli amici milanesi dell’antiquario Carlo Orsi che a Frieze Masters, la più importante mostra mercato europea in apertura oggi a Londra, espone con la sua galleria di Bond Street, Trinity Fine Arts, un’unica opera di cui sta parlando tutto il mondo, e in particolare il Financial Times e il New York Times: il “Ritratto di Michele Marullo Tarcaniota” di Sandro Botticelli: vissuto fra il 1453 e il 1500, esule di Costantinopoli con rilevantissima moglie poetessa, la famosa Alessandra Scala, Marullo prestava servizio presso la corte dei Medici come diplomatico e morì annegato mentre tentava di attraversare un fiume in tempesta, come sembra suggerire la singolare spettinatura con cui si presenta nel ritratto, postumo. La storia dei diversi proprietari del dipinto è altrettanto interessante, e spiega anche l’interesse nazionale della Spagna per l’opera, rimasta esposta al Prado negli ultimi vent’anni ma ancora nella disponibilità della famiglia del politico catalano Francisco Cambó, morto nel 1947, strenuo oppositore del regime franchista ed esule, un’evidenza che faceva certamente del ritratto di Marullo un bene particolarmente prezioso. Valevole di certo più dei 30 milioni di sterline a cui è stato fissato il suo prezzo, relativamente contenuto rispetto al costo di certi contemporanei di cui ti domandi sempre dove finisca il lavoro della fonderia che l’ha realizzato e dove inizi quello dell’artista. Comunque andrà a finire, i colleghi di Orsi e della sua socia, Alexandra Toscano, resteranno verdi di invidia a lungo. Tutti per esempio aspettano di vedere come si complimenterà il fiorentino Fabrizio Moretti, anima di Frieze Masters.

Ciciap. Se volete far irritare il dolcissimo Francesco Mondadori dell’omonima famiglia di ex editori, ma inalterabile brand, ditegli che Dog’s Bistrot, il suo servizio di pasti a domicilio per cani, è una faccenda radical-chic (in questi giorni, a Milano, non si parla d’altro per via della Pet Week che si inaugura a FieraMilanoCity domani: sciure scatenate con completini e cucce griffate). In realtà, a meno di due euro al giorno per cani di taglia piccola e quattro per il “menu pesce” dedicato ai quattrozampe di taglia media, il combo costa meno delle vituperate scatolette, è fresco e non impegna le suddette sciure. Non a caso, l’ottanta per cento della clientela è formata da donne manager e pensionate. Il servizio va espandendosi in tutta Italia. Nel frattempo, durante il weekend, arriva lo show-cooking canino in fiera.