Al Salone del Mobile sono tornate le moquette

Cicip. Nel panorama delle feste e soprattutto delle cene comandate dell’ultima settimana (lunedì sera concerto e cena di apertura del Salone del Mobile alla Scala, mercoledì sera cena di Maria Buccellati per Galleria Vik al Townhouse e vernice alla Alberto Levi Gallery per la Milano old money che si riunisce attorno a Barbara Frua e alla sua collezione di tappeti in seta rigenerata e materia eco-nobile), la serata davvero riuscita e di cui molto si parla è stata quella dei 40 anni di Carlo Mengucci, direttore comunicazione e marketing di Etro, all’Armani Privé. I siti ne hanno dato notizia per l’inattesa “reunion” di Paola e Chiara, amiche del festeggiato, che hanno interpretato, con sgangherata e allegra partecipazione, la vecchia hit “Festival”.

In realtà, fra vecchi amici del liceo arrivati da Senigallia e una nutrita presenza di dj e performer del Plastic, la festa è stata l’occasione per capire quali dinamiche trasversali uniscano l’inner circle della moda, oltre le griffe e le competizioni brand (ballavano insieme i pr di Valentino, di Armani, Alberta Ferretti, ma anche Alessandro Dell’Acqua, Francesco Scognamiglio, Marcelo Burlon). Del tutto a proprio agio Diletta Leotta e tutte le molte belle donne, per una volta libere di rilassarsi fra commenti maschili spiritosi.

Ciciap. Tenere d’occhio il nome, ancora discreto e noto (relativamente) a pochi di Cristina Celestino, anima di Attico Design. Dopo il progetto Brera Apartments, ha disegnato la nuova collezione di Fendi Casa (accompagnava l’esposizione-installazione la prima linea di valigie disegnata da Silvia Venturini Fendi) e le sue quotazioni stanno salendo. Due note generali sul Salone: sono tornati i Cinquanta. E, purtroppo, le moquette.