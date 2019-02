Due grandi ventagli per ricordare Marta Marzotto

Cicip. È ormai felice ricorrenza annuale la serata del Museo Poldi Pezzoli in memoria di Marta Marzotto, fondatrice del Club del Restauro ora presieduto da Umberta Gnutti Beretta. Il 24 febbraio si presentavano due dei grandi ventagli che l'inarrestabile Marta (il suo account Instagram, Nuvola Bionda, è ancora attivo) usava come mezzi di interlocuzione e seduzione, riportati all'originario splendore da Tae Nagasawa, ex Opificio delle Pietre Dure, ora consulente richiestissima. Sarebbe bastato così, ma tanti (e tante) devono pur occupare la serata. L'educato parterre si è dunque sorbito per un'oretta i giochi di clave e palline di Riccardo Serra, alias Skizzo, in costume da giullare. La logica dell’evento sta uccidendo il piacere di uscire.

Ciciap. Molto imbarazzo fra Milano e Torino per il selfie di Bianca Brandolini d'Adda, abbraccio rapace, aria sicura di sé, con Lapo Elkann triste e provato al funerale della nonna Marella Agnelli. Il grossolano exploit ha quasi oscurato i commenti sulla compostissima cerimonia.