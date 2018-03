Il Signor G., volto di un'Italia difficile da immaginare

Ivano Fossati ha presentato una raccolta di canzoni di Giorgio Gaber ed è stata l’occasione, quella del lancio, per parlare di questo grande artista, per riascoltare i suoi brani e soprattutto – senza escludere l’eccellenza della sua opera – per perdersi nelle immagini dove c’è lui, solo lui: il Signor G. Un italiano come lui è già il racconto di un’Italia impossibile a immaginare con quel suo volto – bello – con lo scavo intorno al suo sorriso, con l’eleganza di luce che arriva dai suoi occhi (pronti a starsene a guardare, come a cantare, la delicatezza della malinconia).