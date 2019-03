Le colazioni milanesi e internazionali che contano

Cicip. Cena a Palazzo Parigi per celebrare la sponsorizzazione degli Special Olympics World Summer Games da parte di Etihad. Dopo l’avventura salatissima di Alitalia (“ci stiamo riprendendo adesso”, la battuta più praticata), molto orgoglio fra i nuovi “official partners” per aver “finalmente” liberato un po’ di risorse anche per sostenere la più grande organizzazione sportiva mondiale per le persone con disabilità intellettiva, che attualmente ammontano a 5 milioni di atleti in 174 paesi, e più di un milione di volontari.

Ciciap. Addio Salumaio, resiste e piace sempre il Baretto (un po’ agé), ormai consacrato il bistrot del Mandarin. Nella nuova mappa delle colazioni milanesi e internazionali che contano sale però al primo posto il Paper Moon in Giardino, sotto gli affreschi neoclassici di palazzo Reina.