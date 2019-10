Una economia bifronte

Ma come, abbiamo attraversato un boom e non ce ne siamo accorti? Boom è una parola forte, forse meglio chiamarlo mini boom, ma in ogni caso il triennio 2015-2016-2017, secondo i calcoli dell’Istat, è stato migliore dell’altro triennio, il 2005-2007, in cui l’Italia è cresciuta prima di affondare nel maelstrom. Sembra incredibile al circo mediatico-politico che vive e prospera sul declino; non ci ha creduto chi ha votato per Matteo Salvini; non ci hanno creduto i giallo-verdi i quali hanno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.