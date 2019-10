Lo sgradito ritorno del fisco nemico

Dalla giusta lotta all’evasione fiscale, che per questa legge di Bilancio era stata annunciata come finalizzata a una manovra espansiva per famiglie e imprese, l’esecutivo rossogiallo sembra preparare, vantandosene, misure sulle tasse di stampo vessatorio. Mentre si riduce ciò che dovrebbe riguardare la crescita, per non parlare della “svolta verde” (il Green New Deal) e, tanto per cambiare, gli investimenti. Molto ci mettono ministri, viceministri e sottosegretari attenti a parlare alla loro constituency politica; il che alimenta la propaganda contraria...

