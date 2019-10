Roma. La risposta è categorica. “Non esiste. Oggi non si può abolire quota 100, sarebbe da irresponsabili”. Steni Di Piazza risponde con la voce di chi, pur non perdendo il buonumore, sente un po’ l’ansia di dover difendere il fortino assediato, in quel ministero del Lavoro dove il senatore grillino ricopre il ruolo di sottosegretario. “Matteo Renzi fa politica, ci sta. Ma le proposte vanno discusse insieme e condivise nell’ambito di una coalizione di governo. E su questo, meglio essere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.