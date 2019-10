Chi è Cicciogamer e cosa c'entra con la riforma Fornero

Ieri sera il conduttore del programma Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, era ospite a DiMartedì assieme all'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero. "Lei non parla con i giovani", ha detto Nuzzi all'economista piemontese durante la discussione. La Fornero, contrariata, a quel punto ha iniziato ad elencare i suoi vari incontri con gli studenti in programma in questo periodo. Ma Nuzzi l'ha interrotta con una domanda provocatoria: “Lei conosce Cicciogamer? Dato che lei parla con i giovani, forse lei parla come lui. Usa il suo stesso linguaggio”. Momento di silenzio. “Cicciogamer... non so chi sia”, ha risposto perplesso l'ex ministro.

Non conoscere uno youtuber amato dai dodicenni non è certo una colpa. I giovani non parlano come loro, figuriamoci gli economisti. In molti ieri sera si saranno chiesti chi sia questo fantomatico Cicciogamer. Mirko Alessandrini, in arte CiccioGamer89, è un youtuber romano classe '89, noto ai più giovani per i suoi video in cui svela alcuni trucchi e dà consigli su come eccellere nei videogame. Il suo canale, aperto nel 2012, conta oggi quasi tre milioni di iscritti. Secondo il Corriere della Sera Cicciogamer avrebbe guadagnato dai suoi video oltre 1 milione di euro. Alessandrini ha scritto anche alcuni libri in cui svela le sue tecniche di gioco; uno degli ultimi è dedicato a Fortnite, uno dei videogame di maggior successo degli ultimi anni. Il ragazzo è salito agli onori delle cronache per un episodio di cronaca. All'ultima edizione del Romics, una fiera per appassionati di videogiochi, lo youtuber è stato aggredito da un fan durante una sessione di autografi per il suo libro "Io me e me stesso".