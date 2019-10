Fornero non conosce Cicciogamer ma è certa che Nuzzi non conosce le pensioni

Cara professoressa Fornero, con le ronde sotto casa sua, a San Carlo Canavese, hanno provato a spaventarla, poi a minacciarla e infine aggredire la sua riforma. Almeno con lei non ce l’hanno fatta. Ma ritentano. Gli stessi che maneggiano la disperazione degli italiani compiono un nuovo salto. E’ con la domanda sconclusionata che, nei talk show, cercano adesso di colpirla. “Se mi chiede se ho provato amarezza le rispondo di sì. E non tanto per la domanda stupida, ma per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.