La vulgata rossogialla secondo cui, d'un tratto, il nuovo governo sarà in grado di estrarre risorse inedite dalla lotta all'evasione non convince la Banca d'Italia. Chiamato ad esprimersi sulla Nota di aggiornamento al def in audizione davanti alle commissioni Finanze e Bilancio di Camera e Senato, il vicedirettore generale dell'istituto, Luigi Federico Signorini, ha ricordato che i “progressi nel contrasto all’evasione fiscale richiedono tempo” e che “gli effetti delle misure che si introducono e i loro tempi non possono essere quantificati...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.