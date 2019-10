Guerra (Leu) all’evasione e il miracolo del “contrasto d’interessi”

Roma. La guerra all’evasione fiscale, che al momento è l’unica fonte di coperture (ancorché non specificate) per la legge di Bilancio, si combatte con vecchie armi spuntate ma presentate come prodigiose. Dopo l’annuncio dello strabiliante “software” contro le false compensazioni ideato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal suo fido consigliere nonché presidente dell’Inps Pasquale Tridico, che da solo dovrebbe far recuperare 5-7 miliardi (ovvero tutto ciò che manca), è il sottosegretario all’Economia Maria Cecilia Guerra a indicare,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.