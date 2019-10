Crescita e produttività, i due punti in sospeso della Nadef

Per capire l’inadeguatezza della politica economica italiana è utile leggere relazione al Parlamento che accompagna la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) del 2019. E’ un breve documento in cui si afferma che “nel periodo 2007-2018 il pil pro-capite italiano (base 2010) si è contratto del 7 per cento, mentre nell’area euro è cresciuto del 5,4 per cento; poco sotto si attestava l’economia francese (4,8 per cento), mentre in Germania la crescita dell’aggregato è stata di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.