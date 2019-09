Si può coniugare ambiente e sviluppo senza fare debiti. Parla Giovannini

Roma. Sono stati giorni importanti per la svolta green, lo sviluppo sostenibile, il cambiamento climatico. Enrico Giovannini, già ministro del Lavoro e presidente Istat, oggi Professore a Tor Vergata e portavoce di Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) sta divenendo un punto di riferimento per la una transizione verde e sostenibile. Sembra peraltro che il premier Conte lo tenga in grande considerazione Giovannini. Insomma professore si aspettava di essere l’uomo della transizione green per il governo giallorosso? “Lo speravo....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.