Sull'onda dell'entusiasmo che ha accompagnato l'espansione del movimento mondiale ispirato dalla giovane attivista svedese contro il cambiamento climatico, Greta Thunberg, in molti hanno iniziato a criticare i voli in aereo. Sono troppe le emissioni di anidride carbonica disperse nell'aria a ogni viaggio, dicono i giovani dei Fridays for future. Così si è sviluppato un movimento parallelo, quello della "vergogna per i viaggi aerei" (in svedese si chiama "flygskam", in inglese "flight shame"), a cui sono preferiti quelli in treno e in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.